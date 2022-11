Charleroi: Blocage du siège régional des AMP

Une vingtaine de délégués et permanents de la CSC Transcom (logistique et transport) ont bloqué, ce jeudi matin, les accès du siège des AMP sur le zoning industriel de Jumet. En cause: le non-paiement des rémunérations et heures supplémentaires du personnel de Team Logistics, un sous-traitant en charge de l’acheminement des commandes presse auprès des libraires et distributeurs.