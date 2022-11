Je confirme ! État des finances, de l’administration, des infrastructures, les besoins étaient immenses en 2012. Face à l’ampleur de la tâche, l’envie et la volonté ne suffisent pas. Il faut de la méthode, des moyens, une vision, c’est ce que nous nous sommes efforcés d’apporter en repartant de zéro. Par exemple, nous n’avions pas d’organigramme pour notre administration: des liens hiérarchiques rompus avaient fini par disparaître, au point où certains de nos agents ne se déplaçaient même plus pour venir travailler. Ils n’avaient non seulement plus de directives ni de chefs, mais même plus de sens à donner à leur job. D’autres métiers étaient devenus obsolètes. Bref, c’était un désastre !

Où en êtes-vous dans ce chantier ?

Je dirais que nous avons fait 85% du chemin. Avec l’aide d’un consultant et l’aval de nos partenaires sociaux, nous avons repensé entièrement l’organigramme, les missions, le fonctionnement. Ce sont ces plans qui ont guidé nos changements d’organisation, la nécessité d’intensifier la formation, de réembaucher pour remettre partout les bonnes personnes à la bonne place.

Budgétairement, ça reste compliqué…

En effet. À l’ordinaire, nos dépenses de transfert explosent: police, CPAS, zone de secours, propreté. Et nous sommes pénalisés par un rendement de la fiscalité inférieur à celui de villes semblables. Sous mon mayorat, nous sommes allés chercher au Fonds des Communes une dotation enfin à la mesure de la taille de notre population, réglant ainsi une injustice historique. Il faut maintenant nous donner la capacité de sortir de nos déficits structurels car il y a aussi la délicate question du financement de nos pensions. Nous ne nous en sortirons pas tout seuls, la solution relève d’un autre niveau de pouvoir.

La hausse des prix de l’énergie et des matières premières, l’inflation salariale, cela ne vous aide pas. Allez-vous devoir renoncer à des projets ?

Il va falloir peut-être en restreindre la voilure mais je ne suis pas inquiet pour nos investissements. Tout ce que nous avons programmé se fera, cela prendra parfois un peu plus de temps mais nous ne renoncerons à rien. En fait, notre problème budgétaire se concentre sur l’ordinaire dont nous venons de parler.

Quel est le meilleur moment de ces dix ans de mayorat ?

Si je ne dois en retenir qu’un, je dirais la première fois où j’ai revu la place de la Digue noire de monde lors d’un big five. Nous venions de loin. Les Carolos avaient perdu l’habitude de se retrouver pour faire la fête ensemble, il n’y avait plus personne en ville.

Et votre pire journée de bourgmestre ?

Celle où l’on nous a annoncé la fermeture de Caterpillar. C’était en 2016, à la veille des festivités des 350 ans de la fondation de Charleroi. On avait amorcé le renouveau urbain, cette catastrophe sociale est venue refroidir les espoirs. Je l’ai très mal vécue.

Avez-vous parfois pensé à démissionner ?

Cela m’est arrivé plusieurs fois mais heureusement, l’envie de continuer, de voir aboutir ce que j’ai lancé a toujours repris le dessus.

Vous avez impulsé une vision pour l’avenir. Que faut-il encore faire pour redresser la ville ?

Transposer dans les quartiers nos meilleures expériences de revitalisation. Ce que l’on a réussi une fois, on peut se l’approprier et le reproduire à l’infini. Je le répète: notre challenge, ce n’est pas d’attirer de nouveaux habitants, c’est de faire en sorte que celles et ceux qui vivent à Charleroi n’en partent plus.

Vous avez été ministre, chef de gouvernement, président de parti et bourgmestre. Quel est le plus beau mandat ?

Le mayorat est le plus dur et le plus charnel. Le plus dur parce que vous vous prenez des choses parfois très violentes en pleine face. La précarité, l’injustice sociale, le désespoir des gens. Mais c’est en même temps l’endroit où l’on est au plus près de la vie, des attentes de nos concitoyens. Rien n’est plus concret !

Justement, est-ce facile de concilier le concret avec les grandes théories politiques ?

Oui, et c’est même indispensable pour l’équilibre mental. J’ai trouvé mes marques entre l’hôtel de ville et le boulevard de l’Empereur.

Qu’avez-vous mis en place pour préparer la transition ?

Les membres du collège communal ont fait l’apprentissage de la transversalité, ils collaborent. Avant, on était trop dans l’individualisme, le chacun pour soi. Nous avons défini des méthodes de travail comme les inter-cabinets qui permettent de baliser les projets de délibération. Les collèges durent rarement plus d’une heure, avant ils s’étalaient sur la journée. Pour la suite, rien n’est décidé. Vais-je poursuivre mon mandat, partir vers d’autres fonctions ailleurs, et qui me succédera à Charleroi ? Je l’ignore moi-même. Tout reste à écrire, mais je sens plutôt de bonnes ondes pour 2024.