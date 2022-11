Charleroi: une ex-star de la télé à la rencontre des SDF

Ses équipes et usagers ont reçu ce mardi la visite d’une star de la télé réalité. Ex-candidat de l’émission télé Top Chef, Julien Lapraille a mis sa notoriété au service des causes nobles. Il est depuis deux ans ambassadeur de la Fédération belge des banques alimentaires qui approvisionne neuf plateformes régionales.

Comme l’explique Pierre De Villers, bénévole attaché à la communication, le projet est confronté à une montée en puissance des besoins et à une diminution des dons. C’est donc un peu la quadrature du cercle: "Comment aider un nombre de bénéficiaires en hausse avec moins de stock ? Depuis le 1er janvier, les collectes de vivres ont diminué de 6,5% par rapport à l’année précédente. Cela représente un écart de 607 tonnes sur 22 229, pour une population de 204 000 personnes, en hausse de 15%. Et cette évolution va s’intensifier. Nous savons qu’en 2024, les volumes en provenance du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) seront réduits de 45%. Pour pouvoir poursuivre notre mission de première ligne, nous sommes donc condamnés à trouver des compensations, notamment auprès de mécènes et de donateurs privés. Ce qui nous impose de maximiser la visibilité de notre action", poursuit-il.

Partout, les frais de fonctionnement sont en augmentation: prix des matières premières, coût de l’énergie, indexation des salaires. Cela complique un peu plus le challenge. À Charleroi, l’association Comme chez nous le vit au jour le jour. Elle vient de dépasser son chiffre de fréquentation de l’an passé, avec l’accueil de 1 173 personnes différentes. "Nous ne sommes plus loin du pic enregistré pendant le Covid, des 1 250 bénéficiaires, observe sa coordinatrice générale Sophie Crapez. L’appui de la banque alimentaire de Charleroi et du Centre, fourni par la fédération, nous est donc indispensable. Il faut fournir à des familles des kits alimentaires de dépannage pour leur entrée en logement, disposer de produits frais et secs pour nos ateliers cuisine et le service de nos repas du week-end où le Resto du cœur est fermé. Nous constituons l’un des maillons de la chaîne d’urgence sociale. Mais si cette chaîne se rompt, ce sera le chaos. Tout le monde doit en être conscient !"