Charleroi: sous alcool et médicaments, il entre "en furie"

Par la suite, Serge n’a pas accepté son interpellation en se rebellant face aux deux policiers. En confiance, le prévenu osait même rejeter la faute sur les agents. "Ils m’ont attaqué. Le premier policier m’a pris à la gorge. J’ai retiré sa prise et le second a sorti sa matraque télescopique." Au moment des faits, Serge avait ingurgité un mélange explosif d’alcool et de médicaments. À 11h du matin…

Comme requis par le parquet, Serge sera encadré durant deux ans via une peine de probation autonome. Il devra, notamment, mettre fin à toute consommation d’alcool et entamer un suivi médical et psychologique pour y parvenir. S’il ne respecte pas les conditions, Serge devra purger une peine de 12 mois de prison.