Charleroi : sentiments mitigés autour du permis d'adopter un animal

Du côté de la SPA, son directeur, Franck Goffaux, voit cette démarche administrative d’un bon œil, surtout en termes de motivation à détenir un animal de compagnie. "Certaines personnes oublient ou ne savent pas que ce document est obligatoire. Une prolongation avait pourtant été octroyée afin de limiter les abandons et favoriser les adoptions pendant la période critique des vacances. D’une validité d’un mois, la personne qui souhaite adopter peut le planifier avant de venir chez nous. Certains qui n’ont pas ce précieux document signent un papier afin de, tout de même, réserver l’animal. Si une personne ne souhaite pas faire la démarche cela peut être un “indice” pour savoir une personne est motivée pour adopter un animal."

Si cela semble bien fonctionner pour le refuge carolo pour animaux, le sentiment est plus partagé chez les commerçants. À l’animalerie Paulus, à Marcinelle, par exemple. "Ce qui est bien, c’est que pour les poissons et les volailles, le délai de validité est d’un an. C’est une bonne chose car lorsque l’on se constitue un aquarium, on le fait souvent en plusieurs fois. Une validité d’un mois aurait été contraignante pour ce type de clients", explique le gérant.

Mais l’obligation a aussi son aspect négatif. Fournir l’extrait de casier est un frein pour l’achat et certains clients d’origine française, bruxelloise ou flamande: l’obligation fait parfois fuir les clients, ce qui a un impact sérieux sur les ventes, observe-t-il. "Nous perdons tout une partie de notre clientèle provenant de ces régions. Même si, pour nous, cela à un impact en termes de ventes, je pense aux magasins situés près des frontières qui, eux, ne voient plus ces clients étrangers. Même pour nous, certains préfèrent faire quelques kilomètres de plus tôt que d’aller dans les services administratifs de sa commune pour se procurer le document."

"Cette nouvelle façon de procéder nous rajoute également une charge administrative. Chaque vente doit être notifiée, et il faut montrer les documents en cas d’inspection. Ce qui mieux c’est qu’ils ne doivent plus être conservés cinq ans, mais seulement deux."