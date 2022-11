Charleroi: du neuf à A6K-E6K, avec l’ouverture d’un fablab

Concrètement, l’IFAPME forme, d’un côté, des jeunes encore en obligation scolaire. Ils sont 63 cette année, que ce soit suite à un décrochage ou par envie de se former en travaillant. Trois à quatre jours chez un patron, un à deux jours en formation, ils apprennent à bosser en helpdesk dans des entreprises, ou à monter/réparer des ordinateurs pour des boutiques informatiques. "En étant installé à côté d’A6K, on peut travailler avec eux sur des cas réels. L’année passée, par exemple, une société voulait une application pour choisir des bus professionnels: ils ont bossé sur le projet en équipe. Ils ont appris en faisant, ils ont pu voir le contact avec une entreprise qui a des attentes, et les softskills nécessaires pour travailler ensemble."

L’autre pan de la formation, ce sont les adultes. "Ils sont 322 cette fois. Pour la moitié, ce sont des gens qui travaillent et qui veulent changer de métier. On fait des cours le soir, mais TechnofuturTIC fait aussi des formations la journée." Infrastructure IT et objets connectés, Design/Animation 3D, ou encore développement… "Il y a aussi des commerçants qui ont déjà un magasin, mais qui veulent se lancer dans l’e-commerce."

L’ouverture de l’OLL, en septembre dernier, amène des nouveautés : "L’objectif c’est de proposer des parcours individualisés, sortir de l’idée d’une “classe” pour plutôt créer des parcours certifiants qui collent à ce que chaque individu souhaite. Comme les parcours deviennent modulaires, ça nous oblige à reconnaître les compétences acquises ailleurs. L’idée, c’est, par exemple, qu’une personne suive deux modules de cours à TechnofuturTIC, un à BeCode et trois à l’IFAPME. Et comme on est maintenant situé juste à côté d’A6K, les apprenants peuvent travailler sur des cas réels, avec de vraies entreprises, tout en croisant les ingénieurs d’Alstom en allant prendre un café… L’informel joue aussi beaucoup."