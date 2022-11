Charleroi Entreprendre doit adapter son offre

Changement d’organisation et d’espaces de travail, recentralisation des équipes, intégration du hub créatif: le guichet unique pour le soutien à la création d’activités et le développement des TPE/PME, Charleroi Entreprendre adapte son offre de services. "Les impératifs budgétaires nous imposent de faire davantage avec moins, observe Denis Lesoil, le directeur de la structure établie à la caserne Tresignies en centre-ville. Nous devons optimaliser l’utilisation des deniers publics, mutualiser les investissements et les ressources en renforçant les collaborations et le travail en réseau. Nous ne sommes pas là pour nous substituer aux acteurs économiques et financiers déjà actifs, mais pour proposer aux porteurs de projets et dirigeants d’entreprise un accompagnement à la carte. Notre rôle, c’est de les orienter vers les bons opérateurs, de les aider à rencontrer leurs besoins (étude de marché, prototypage, financement, recherche de lieux de travail, etc.) tout en leur laissant la pleine et totale maîtrise de leurs choix et de leurs stratégies."