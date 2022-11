Charleroi: hommage émouvant des forces de police

Alors que se déroulaient à Waremme les funérailles de Thomas Monjoie, inspecteur au sein de la police de Bruxelles, assassiné le 10 novembre dernier dans l’exercice de ses fonctions, plus de 150 policiers et membres du personnel civil se sont rassemblés au pied de la tour de la police de Charleroi afin de rendre hommage à leur collègue. C’est en rang qu’ils ont salué Thomas Monjoie et marqué une minute de silence.