Charleroi: un ouvrage sur "L'Essentiel"

En Belgique, un adulte sur dix ne maîtrise pas correctement la langue. Le projet vise à corriger cette inégalité et à renforcer leur autonomie. "Vulgariser des contenus parfois rébarbatifs, ce n’est pas qu’une question de choix de vocabulaire ni de construction de phrases, observent d’emblée la rédactrice en chef Lydia Magnoni et le secrétaire de rédaction Thierry Verhoeven. Il faut réexpliquer les prérequis, repartir à la base des thèmes et des concepts que l’on aborde pour aider les lecteurs à se les réapproprier, les éclairer dans leur compréhension du monde. C’est un travail d’éducation permanente."

Analyse des mouvements sociaux, interrogation des enjeux politiques, retour sur des faits marquants de l’histoire contemporaine, autant de sujets inspirants. Pour les évoquer, une équipe de contributeurs bénévoles est mobilisée. Chacune et chacun intervient selon son expertise ou ses affinités. C’est en 2020 que L’Essentiel aurait dû souffler ses 30 bougies. "La pandémie nous a obligés à reporter cet anniversaire", poursuivent nos interlocuteurs. Avec deux ans de retard, un ouvrage va marquer l’événement. Publié aux éditions de l’Université ouverte, il retrace l’épopée du journal, revient sur ses unes mémorables, raconte sa "métamorphose digitale" et sa recette: s’ancrer dans le local pour aller dans le global, une démarche que Thierry Verhoeven résume par cette citation d’Édouard Glissant: "Agis en ton lieu, pense avec le monde."

Si le projet garde toute sa pertinence en 2022, il n’a pas à rougir de son audience. "Notre site internet accueille entre 25 000 et 30 000 visiteurs différents tous les mois." Un forum permet aux lecteurs d’interagir avec la rédaction, de partager un commentaire, d’ouvrir un débat…