Charleroi: un débat au sommet du cinéma de genre

Deux réalisateurs, spécialistes du cinéma qui tache et fait sursauter, seront présents: Jérôme Vandewattyne et Fabrice du Welz. Ils seront accompagnés par le producteur Jean-Yves Roubin, la distributrice Camille Bertrand et le créateur du BIFFF Guy Delmote.

Le débat commencera à 18 heures ; une pause, avec le verre de l’amitié et la poursuite des conversations de manière plus informelle, est programmée vers 19 heures. La soirée se poursuivra par la projection d’un grand classique, Massacre à la tronçonneuse, de Tobe Hooper, en version originale sous-titrée. Cette soirée est accessible à toutes et tous, sur simple réservation via le site www.quai10.be. La PAF est de 8,5€ (6€ sur présentation de la carte étudiant), ce qui donne accès au débat et au film, avec une boisson comprise à la pause.