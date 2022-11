Charleroi: elle doit retirer 50€ du compte de son oncle, elle prend six fois plus

La victime n’est autre que l’oncle de Madison. En janvier 2022, ce dernier prêtait de l’argent à sa nièce, que ce soit par virement, en liquide ou en filant sa carte de banque. Mais Madison a sans doute pris trop la confiance, alors qu’elle était censée retirer 50 euros. "Elle ne conteste pas avoir retiré plus que ce qui était prévu", admet M Rooselaer, l’avocate de la prévenue. Au total, Madison a effectué trois retraits: 150 €, 120 et 70 €, portant le préjudice financier à 340 €. Soit quasiment six fois plus que ce qui était prévu.