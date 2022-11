L’Eden se pare d’un manteau de liège

Cette phase constitue la dernière de la rénovation, après l’isolation de la toiture et le remplacement de toute la menuiserie extérieure. Comme le souligne l’échevin, l’investissement est amorti par les économies qu’il génère en dépenses de gaz et d’électricité. La présence de liège produit au Portugal s’intègre on ne peut mieux dans le patio intérieur du centre culturel, un espace que le directeur Fabrice Laurent et son équipe ont joliment rebaptisé "le jardin d’Éden". L’intérêt d’isoler par l’extérieur, c’est d’abord de préserver les superficies disponibles. L’extension du CINQ, en connexion directe avec les bureaux, le théâtre, les réserves et la brasserie ont porté la surface du complexe à 4000 mètres carrés, selon l’architecte en charge du projet. À moyen terme, le bâtiment sera raccordé au réseau urbain de chaleur, dont les conduites sont en cours d’installation à la faveur de la rénovation de l’espace public de la ville-haute. Tout est quasiment prêt, se félicite Desgain. L’échevin insiste sur l’effort accompli sous cette majorité pour rencontrer les objectifs du plan wallon Énergie Climat, en réduisant les émissions de CO2. "Au travers des dispositifs de financement que nous avons mobilisés, un budget de 60 millions d’euros a été inscrit à l’extraordinaire pour des rénovations énergétiques jusqu’en 2024. La mandature avait commencé avec les manifestations d’étudiants pour la lutte contre le réchauffement, observe-t-il. Nos actions montrent que nous avons bien entendu le message !"