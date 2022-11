Charleroi: un dealer démasqué à cause de son tatouage

Ni une, ni deux: ce filon est vérifié par une équipe du PSO. Rapidement, la véracité de l’information est prouvée. Une transaction est constatée, le client est interpellé et confirme avoir acheté de l’héroïne à une personne avec un tatouage. Intercepté, Stéphane est en aveu de la vente. Il confirme que le reste du temps, il procède à de la dépanne et vend entre 5 et 7 grammes par jour, soit l’équivalent de 15 boulettes. "Par jour, je consommais 5 grammes", ajoute-t-il.

Foutu Covid

Ce jeudi, Stéphane se trouve en état de récidive à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel de Mons en 2018. Pour le parquet, cela veut donc dire qu’il faut nécessairement une épée de Damoclès au-dessus de la tête du dealer. Trente mois de prison sont requis, sans s’opposer à une mesure de faveur probatoire.

Me Samanci, à la défense, plaide un sursis probatoire en insistant sur la réelle volonté de son client de se sortir de cette situation. Manque de bol, il y a eu le Covid. "Après l’arrêt de la Cour d’appel, il a entamé une formation qui devait déboucher sur un CDD et sur un CDI, dans le futur. Mais cela a pris fin à cause du Covid, il a décroché et a commencé à consommer quelques mois plus tard", explique Me Samanci.

Jugement dans deux semaines.