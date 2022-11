Charleroi : le coordinateur du Vecteur enviage le festival Livresse avec plus de contenu festif

Le festival, repère principal de l’agenda annuel du Vecteur, a vécu son édition 2022 il y a un mois à peine. Didier Gosset n’hésite pas à souligner: " Autant les ventes de la librairie éphémère ont battu tous les records de cette dernière décennie ; autant, la participation aux débats et aux activités aurait pu être franchement meilleure. Livresse, cette année, c’était peut-être un peu trop pointu, centré sur des propositions de niche " . Il l’avoue: le festival, dans le futur, se voudra plus festif et plus grand public. Une réflexion est également en cours sur un possible nouvel habillage du bâtiment principal: " Cette peinture noir et blanc fonctionne bien mais les autocollants aux fenêtres sont en piteux état. C’est un bâtiment qui reste monolithique et qui peut faire peur. En tout cas, sa façade ne montre pas tout ce qui se passe à l’intérieur, 26 personnes y travaillent chaque jour, la bibliothèque Le Rayon doit continuer de s’y développer, tout en utilisant la salle V2, sur le trottoir d’en face, pour des expositions avec plus de visibilité " .