Charleroi : le conseil consultatif des Aînés existe depuis 20 ans

Le travail s’articule autour de quatre axes: informer les aînés de leurs droits et devoirs, se mettre à leur écoute pour faire remonter leurs besoins au conseil communal et le cas échéant les faire étudier, stimuler la concertation, être partenaires dans les projets de santé et de bien-être. Dans ce cadre, diverses actions ont vu le jour: la création du box seniors focus (une boîte jaune contenant les informations de santé essentielles), l’ouverture de la maison des Aînés, l’édition du guide des Aînés, l’organisation d’événements… On le sait: la participation est au cœur du projet de la majorité sous cette mandature. Le conseil consultatif des Aînés constitue donc une ressource de premier plan.