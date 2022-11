Rockerill : un début décembre déchaîné

Enfin, la tête d’affiche revient, sans surprise, à La Jungle. Le duo hennuyer est en pleine tournée européenne, avec des escales en Réunion et en Nouvelle Calédonie. Et partout, son approche rigoureuse mais hypnotique de la musique motorik et dance, remporte les suffrages. Leur dernier disque a été partiellement créé au Rockerill. Les places se réservent dès aujourd’hui, 10€ en prévente via le site www.rockerill.com.

La suite déferlera dans tous les espaces de l’ancienne usine de la rue de La Providence, dès 10 heures du matin, ce dimanche 4 décembre. Le traditionnel Rockerill Xmas Vintage Market va vivre son grand retour, après plusieurs éditions chahutées par la pandémie de coronavirus.

Au menu, de quoi procéder à tout son shopping alternatif pour cette fin d’année, pour trouver les cadeaux de circonstance, à placer sous le sapin. Les vendeurs spécialisés seront présents avec leurs disques, livres, vêtements, meubles et objets de déco d’époque. Le tout se déroulera dans une ambiance musicale en vinyles avec Woodboy vs Curver et El Delincuente. L’accès au Xmas Vintage Market est libre et gratuit.