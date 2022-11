Vers un nouveau pôle muséal ?

L’événement restera dans les archives carolorégiennes : le Musée des beaux-arts de la ville wallonne la plus peuplée va enfin, pour la première fois de son histoire, occuper des locaux qui lui seront propres. Pour rappel, le MBA a végété dans les combles de l’hôtel de ville, avant de déménager dans les étages du Palais des Beaux-Arts. Paul Magnette rappelle : « Pendant le chantier de construction de la tour de police, nous avons redécouvert le potentiel des anciennes écuries Defeld. Et quand la zone de police a avoué ne pas avoir de projets précis pour ce bâtiment, nous l’avons récupéré pour notre musée ». Aussi beaux et vastes soient-ils, ces nouveaux espaces ne permettront, au premier étage, de présenter qu’une sélection drastique des collections de la Ville : l’exposition permanente mettra en évidence 135 œuvres, sur les quelque 4 000 que compte le MBA. C’est au rez-de-chaussée qu’auront lieu les expositions temporaires. L’occasion aussi pour le bourgmestre de jeter un regard sur le futur plus lointain, en insistant sur des volontés politiques qui n’étaient pas exprimées aussi clairement jusqu’ici : « Cette exposition sur les héros des éditions Dupuis doit aussi être la première graine qui amènera, à terme, à la création d’un Centre d’interprétation du 9e Art, qui trouvera sa place dans ce quartier du boulevard Mayence, auprès du MBA, de Charleroi danse et, à terme, là aussi, du Musée du verre, que nous souhaiterions, un jour, rapatrier en centre-ville, afin de créer ici un nouveau pôle muséal carolo ». Seb.G