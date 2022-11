Un guichet unique de l’entrepreneuriat encore renforcé

La structure s’impose comme "la" porte d’entrée en matière d’entrepreneuriat à Charleroi, le guichet unique ou chacun peut "s’informer, s’outiller, se faire coacher, réseauter et bien d’autres choses encore", ajoute lse directeur dans un communiqué. Cette optique a manifestement rencontré les attentes. Ainsi, rien que depuis le début de l’année 2022, plus de 400 entrepreneurs aux profils variés ont déjà fait appel à Charleroi Entreprendre.

Mais d’ici la fin de cette année, la structure poursuivra encore davantage son objectif, à la fois en rassemblant ses différents services dans ses locaux, aux anciennes casernes Trésignies, et en y intégrant le Hub créatif de Charleroi Métropole. Basé dans des locaux du Quai 10, le "Hub-C" a développé une expertise en innovation dans le secteur des industries culturelles et créatives, et dans l’accompagnement des entrepreneurs qui y sont actifs, explique encore Denis Lesoil. Eux aussi pourront dès lors bénéficier des services, plus généralistes, de Charleroi Entreprendre, quoi qu’elle accorde une attention particulière aux étudiants et aux secteurs porteurs de croissance dans la région que sont le digital, l’engineering et l’agroalimentaire.

Du guichet à la coupole

"Avec cette nouvelle évolution, on va encore rationaliser l’offre de services et offrir un catalogue plus complet pour des entrepreneurs et dirigeants de PME relevant de secteurs encore plus diversifiés." Cela, donc, en un seul lieu, avec un même système, en rationalisant les dossiers. Mobilier, équipements et matériel du Hub-C seront récupérés et valorisés dans de nouveaux espaces de Charleroi Entreprendre. Ceux-ci seront répartis sur 500 m2, distribués sur deux étages, "rénovés et aménagés pour structurer la gamme de services et être pleinement en phase avec les besoins du marché".

Autrement dit, Charleroi Entreprendre renforcera son positionnement de guichet unique en devenant une véritable coupole qui rassemblera et coordonnera les services qui, rappelle encore son directeur, vont de l’accompagnement individuel à l’animation collective (avec un incubateur pour les étudiants et un espace de coworking), en passant par des conférences, du networking ou la mise à disposition de locaux et équipements créatifs et innovants.