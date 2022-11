Logements sociaux: les factures d’énergie vont faire mal

Quatre sociétés de logements de service public (SLSP) dont le contrat de fourniture de gaz et électricité arrive à échéance le 31 décembre prochain, se sont associées au sein d’un marché commun pour désigner leur fournisseur d’énergie pour l’année 2023. "Nous sommes très inquiets pour nos locataires. À ce jour, aucun fournisseur ne répond à notre appel de marché. Deux appels ont été lancés. Le premier, qui demandait une offre pour l’ensemble, n’a pas eu de réponse. Pour le deuxième, nous avons scindé les bureaux administratifs, les communs et les logements. Nous avons reçu des propositions au tarif commercial pour les deux premières parties, mais rien pour la troisième. Cela signifie bien que le dossier tarif social pose un vrai problème", explique David Conté, porte-parole de La Sambrienne.

Sans ces offres, les quatre SLSP concernées pourraient donc simplement ne plus avoir de contrat d’énergie sur ces points, ou ne pas pouvoir faire bénéficier leurs locataires du tarif social auquel ils ont pourtant droit. Cela concernerait plus de 3 000 familles. "Le prix moyen actuel est de 66 € par mois au tarif social. Avec l’augmentation du tarif social, on est passé à 105 €. Sans l’application du tarif social, les estimations pour les factures d’énergie passeraient à 410 €. Une somme déraisonnable pour nos locataires. Encore plus quand on sait que le loyer moyen est de 270 €."

Au mépris de la loi

Ce qui remonte le plus le président de la Sambrienne, Maxime Felon, c’est que la loi n’est pas respectée. "Suivant un arrêté wallon du 30 mars 2006, les fournisseurs d’énergie sont obligés de répondre. Dans ce cas, il y a un non-sens. Car si les locataires introduisaient une demande, ils rentreraient dans les conditions pour obtenir ce tarif social s’ils avaient des chaudières individuelles. Or, ici, les chaudières sont collectives. La réponse qui est donnée par les fournisseurs est qu’ils perdraient leurs culottes. Je demande l’application de la loi, ni plus ni moins, tant aux fournisseurs d’énergie qu’aux gouvernements fédéral et wallon."

Même si la différence du coût du tarif social et commercial est payée par le gouvernement fédéral. Les fournisseurs invoquent des délais trop importants. Cet argument est balayé du revers de la main par Maxime Felon. "Je refuse que les locataires de La Sambrienne soient otages, pris entre la fédération des fournisseurs énergétiques et le gouvernement fédéral ou régional. C’est un manque de considération et de l’hypocrisie. J’ai également pris contact avec le ministre de l’Énergie, mais je n’ai pas encore reçu de réponse."

Sans réponse aux deux marchés publics, le président a pris contact avec le gestionnaire de réseau de distribution (GRD), Ores, pour avoir une fourniture énergétique. "Quand un client n’a pas de fournisseur d’énergie, il passe de facto chez le GRD qui à l’obligation de désigner un fournisseur. Des incertitudes juridiques empêchent de nous fournir une réponse. Toutefois nous devons avoir une réponse des personnes contactées avec le 31 décembre."