Musée des Beaux-Arts de Charleroi : grande ouverture ces 17 et 18 décembre 2022

Le rendez-vous est lancé: le MBA ouvrira ses portes ce week-end des 17 et 18 décembre pour une (re)prise de contact avec le public ; le tout sera gratuit et rythmé par de nombreuses animations, au centre desquelles se trouvera donc l’expo temporaire Dupuis: La fabrique de héros. Cent ans de 9e art au Pays Noir. Cette expo est mise sur pied, entre autres, par Thierry Tinlot, ancien rédac’ chef de Spirou. Il dévoile: "L’événement est exceptionnel, la BD rentre dans un musée, d’autant plus tout neuf. Nous avons conçu l’exposition selon deux fils rouges. D’abord, comment on crée une BD ; ensuite, qui sont les grands personnages de Dupuis et comment ils fidélisent le public depuis si longtemps".

Surtout, dans une ambiance qui oscillera entre le hall d’usine et l’atelier artistique, cette expo refusera de se limiter au simple accrochage de planches aux cimaises, aux discours didactiques et à l’absence de joie. "Au contraire, nous voulons casser cette distance entre l’objet et le spectateur. Les visiteurs vont notamment pouvoir découvrir un bureau vieillot qui ressemble à ce qu’étaient les bureaux de la famille Dupuis dans les années 1930. Puis, il y aura un divan. Pas n’importe lequel, le véritable divan sur lequel Raoul Cauvin a écrit ses scénarios. Et je promets que quiconque s’allongera dans ce divan découvrira une surprise sonore".

Numéro de danse aérienne

Le commissaire de l’expo évoque aussi de nombreux éléments interactifs, des parties amovibles, qui révéleront des détails inattendus. Certains jours, à certaines heures, un dessinateur de BD sera en plein travail: "Un créateur moins connu, une star internationale, ça dépendra, reprend Thierry Tinlot. Il ne faudra surtout pas hésiter à lui poser toutes sortes de questions. Tout comme il ne faudra pas hésiter à piocher dans la grande bibliothèque qui sera mise à disposition, dans un espace de lecture aménagé". Là, les sept mois de durée de l’exposition, qui se clôturera le 30 juillet 2023, ne suffiront pas: "Il y aura quasiment toute l’intégralité du catalogue Dupuis ; on estime qu’il faut plus de 70 ans pour tout lire !"

Le week-end d’ouverture sera donc, de plus, émaillé de petits rendez-vous: on peut citer, entre autres, des numéros de danse aérienne avec la compagnie Cirk En Stock, des expériences musicales avec la compagnie Kamikamka ou une pièce dansée de Thomas Hauert. Si certaines de ces activités se dérouleront avec une jauge limitée et demanderont de s’inscrire sur place, l’accès au musée restera, lui, libre et gratuit tout le week-end.