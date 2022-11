Ces arrestations et les perquisitions effectuées chez les suspects concernés ont permis la saisie d’une importante somme d’argent, de 2 782 grammes de cannabis, 130 grammes de cocaïne, une petite quantité de kétamine et de quelques pilules d’ecstasy aussi appelée MDMA. Si l’ecstasy est repris dans la catégorie des stimulants, la kétamine (moins connue du grand public) est un psychotrope puissant aussi employé comme sédatif en médecine vétérinaire.

Une voiture a également été saisie dans de cadre de cette affaire.

Après les différents devoirs d’enquête et les auditions effectuées par la police, les deux présumés dealers ont ensuite été présentés chez un juge d’instruction namurois qui les a placés sous mandat d’arrêt. La chambre du conseil devrait cette semaine confirmer ou pas la prolongation de ces mandats d’arrêt.

Les communes composant la zone de police Hermeton et Heure, à l’instar des autres zones de police du royaume, n’échappent malheureusement pas au fléau lié au trafic de stupéfiants et au climat d’insécurité qu’il peut engendrer.

Les multiples investigations judiciaires menées par le Service enquêtes et recherches s’ajoutent aux nombreuses missions et actions de sécurisation des différents services qui composent la ZP Hermeton & Heure.

Cette lutte contre le trafic de stupéfiants est permanente et nécessite encore et toujours une attention importante et particulière tant sur le terrain où opèrent les "petites mains" des trafiquants ; que de manière plus discrète pour démanteler les filières d’approvisionnement et points de reventes de ces matières illicites et dangereuses.

La zone de police rappelle à nouveau que cette problématique fait également l’objet d’une priorité en matière de politique criminelle du parquet.