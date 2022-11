Le MR Charleroi a recruté quatre profils pour plus de diversité

Et Denis Ducarme de poursuivre: " Un parti doit être à l’image de la société et de la population qu’il représente. Or, notre famille n’est toujours pas assez représentative de la diversité culturelle qui existe à Charleroi", reconnaît Ducarme, qui avoue: "Nous avons donc recherché et attiré de nouveaux profils. C’est un processus qui démarre: nous allons continuer comme ça pour en faire venir d’autres".

L’ancien ministre fédéral MR des Indépendants insiste: "Il s’agit de belles personnalités, qui ont trouvé du sens dans l’idéal libéral. Elles et ils ont laissé mûrir leur engagement, ce sont des éléments et des rouages de notre relance sur l’échiquier politique carolo. Peut-être même certains de ces talents figureront-ils sur la liste des prochaines élections communales où nous serons la principale alternative crédible au PS. Et pas une alternative de droite comme on a souvent tendance à nous y réduire, une alternative libérale sociale, représentative de la classe moyenne et des travailleurs !".

Albaktemur Gulten

Après s’être éloignée de la politique, la voilà qui y revient: d’origine turque, Gulten Albaktemur avait été candidate sur la liste MR aux communales de Charleroi en 2018, puis aux régionales l’année suivante avant de mettre de la distance. Socialement active, cette femme qui a grandi dans une famille d’indépendants a elle-même géré une boulangerie à Farciennes pendant 13 ans, jusqu’en septembre 2021.

Servir de relais, faire remonter l’info du terrain vers les responsables politiques, c’est le challenge qu’elle entend relever au sein du parti où elle va mettre son expérience et son énergie au service de la cause des indépendants. Engagée sur le plan humanitaire, elle s’est rendue à Beyrouth après l’explosion sur le port, en Bosnie-Herzégovine dans un camp de réfugiés et dans un orphelinat au Rwanda. Les solidarités sont au cœur de son action.

Daoudi Rafika

Si Rafika Daoudi a grandi dans les valeurs socialistes au sein d’une famille d’immigrés algériens, elle dit avoir perdu confiance en le PS après une discrimination raciale. "Mon premier vrai engagement est au MR", assure la jeune femme, diplômée de Sciences Politiques, après un bac d’éducatrice spécialisée. Membre du cabinet de la ministre MR Valérie Glatigny, elle croit dans les valeurs de la méritocratie. Chacun évolue selon ses compétences et ses succès, on est jugé sur son action. Au sein du MR carolo, elle veut s’investir dans la lutte contre les discriminations. "Parce que, dit-elle, les personnes exclues deviennent prisonnières de leur dépendance. Au plan local, je veux renforcer l’action politique dans les communes de l’extra-ring. Je vis personnellement l’insécurité à Goutroux où la population se sent délaissée, voire abandonnée."

Karasular Umut

Chimiste de formation, Umut Karasular a travaillé pendant 13 ans à l’ISPPC. Mais ce garçon issu d’une famille turque de Jumet a toujours eu le virus de l’Horeca. "C’est une histoire de famille", rappelle-t-il. Il y est revenu, aux côtés de ses frères qui exploitent les enseignes Steak House et Pitta King. Empathique et à l’écoute, il a décidé d’intégrer voici peu l’équipe de Denis Ducarme au MR et occupe la fonction de vice-président de Télésambre. Deux combats l’animent en particulier: celui de la santé, en lien avec son activité professionnelle passée, et celui des indépendants, "qui travaillent souvent deux fois plus pour gagner deux fois moins", selon ses termes. "Charleroi s’est construite sur la diversité. Je veux rendre à la ville qui m’a vu naître tout ce qu’elle m’a apporté. Et la politique, notamment au niveau local, constitue un bon moyen de le faire."

Chikri Assia

"Denis Ducarme a été un moteur de mon engagement politique", confie Assia Chikri, belge d’origine marocaine. Cadette d’une fratrie de quatre enfants, elle a concilié ses études universitaires à des jobs dans le commerce, les relations publiques, l’horeca et le recrutement. Titulaire d’un master en gestion des ressources humaines après un bachelier d’assistante sociale, cette féministe convaincue croit fermement dans les valeurs émancipatrices du travail. Elle veut porter la voix des femmes dans le parti et s’investir dans le bien-être animal, deux causes qu’elle a chevillées à l’âme. "Mes diplômes, je les dois à ma mère qui m’a toujours soutenue. J’ai commencé à aller à l’école à Marchienne-au-Pont, faute de pouvoir aller plus loin. Mon parcours n’a pas été facile mais j’ai réussi à m’imposer. Je veux mettre cette expertise au service du MR de Charleroi."