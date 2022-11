Nouveau spectacle de Cirk'en Ciel, ce samedi 12, à l'Espace 6001 de Marcinelle

Au plus proche des écrits

Mais Caroline Pitot ne s’est pas contentée de donner libre cours à son imagination, elle a effectué de nombreuses recherches et fouillé dans la documentation afin d’être au plus proche des écrits relatant ces univers parallèles. "Pour Atlantide, je me suis basée sur le témoignage d’un explorateur américain qui, en explorant l’Antarctique, a relaté la présence d’un trou dans la terre. Chaque tableau porte un nom en référence à ce qu’il évoque. J’ai toujours été attirée par les légendes et il y a aussi un message derrière ce spectacle", dit-elle.

Douze enfants et douze adultes composent ces tableaux dont l’action temporelle se déroule en 2050, soit dans un futur pas très lointain où les machines auront pris possession des humains. Les adultes n’ont plus d’émotions mais ce n’est pas le cas des enfants. Ando sera bien évidemment une occasion pour la compagnie de montrer au public l’étendue de sa maîtrise des arts du cirque à travers des numéros de cerceau, tissu aérien, cordes, trapèzes, etc. Les dates sont presque complètes mais des réservations de dernière minute peuvent encore s’effectuer au 0477/64 38 37.