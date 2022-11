Charleroi : village de Noël et patinoire plus attentifs aux coûts de l'énergie

La Ville insiste sur la gestion de la patinoire, cette année, dans ce contexte de crise énergétique. Concrètement, un dispositif inédit est mis en place, avec isolation de la cuve de glycol, des compresseurs et des tuyaux, avec une augmentation de la température de la glace de 2°. Le tapis glacier sera en elastomère, ce qui doit mieux répartir le froid sur l’ensemble de la patinoire. Les économies attendues devraient tourner entre 15 et 25%. En ce qui concerne les illuminations de circonstance, le recours à des dispositifs dernier cri au LED permettra d’assurer une mise en lumière adéquate des rues du centre-ville, sans excès énergétiques.

Côté fête, tout va donc commencer le vendredi 25 novembre, dès 18 heures. La patinoire abritera un grand spectacle inspiré par l’univers Disney tandis que sur la place de la Digue, les chalets proposeront leurs premières animations, dans une ambiance assurée par Dave Lambert et Olivier Maghe. Au-delà, pendant la durée du village de Noël, l’espace restauration sera géré, cette année, par l’équipe de l’Hôtel Van der Valk Charleroi Airport. 140 places seront accessibles, avec des thématiques différentes, du mercredi au samedi. Un chalet sera également dédié aux associations carolorégiennes et la Ville insiste sur un premier rendez-vous: le premier décembre, de 16h à 22 h, les visiteurs du village de Noël pourront participer à "l’apéro solidaire du bourgmestre et des échevin.e.s", dont les bénéfices seront rétrocédés à l’ASBL "Le 26", qui gère une maison d’accueil pour femmes en difficultés et leurs enfants.