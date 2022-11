Charleroi : le remplacement des classes scolaires en préfabriqué se poursuit plus que jamais

La première bonne nouvelle, c’est que le réseau d’enseignement communal carolo s’en sort mieux que les autres. "En Fédération Wallonie-Bruxelles, 22% des bâtiments scolaires sont des préfabriqués ou semi-préfabriqués. À Charleroi, nous comptons moins de cinquante classes dans des infrastructures provisoires, selon la Première échevine Julie Patte en charge de l’Enseignement. Un chiffre qui va continuer à baisser grâce aux rénovations, reconstructions ou extensions prévues à court et moyen terme, dossiers gérés transversalement avec mon collègue Xavier Desgain, en charge des Bâtiments."

Au cours des dernières années, la Ville a déjà démoli ou enlevé plusieurs modules préfabriqués anciens. Cette volonté n’est pas neuve et, depuis 2017, des projets sont déposés dans le cadre du Programme Prioritaire de Travaux pour y parvenir. "À Jumet Heigne où l’école va être complètement reconstruite, nous allons pouvoir prochainement mettre fin à la location de deux pavillons occupés par six classes. Idem à Jumet Hamendes où les préfabriqués ne seront plus utilisés en 2024. À Marcinelle Hublinbu, les installations provisoires vont être remplacés par des bâtiments traditionnels à structure biosourcée. Ils respecteront des standards énergétiques très stricts", souligne l’échevine de tutelle.

Même ambition pour les établissements scolaires de Gilly Vallée, Ransart Bois et Ransart Tailleny. À Marcinelle Centre et Belle Vue, des projets de modernisation des bâtiments scolaires doivent aboutir à la libération des préfabriqués. "Cela se fera à l’horizon 2024, au plus tard en 2025", précise Julie Patte. Quant à la rénovation énergétique du centre d’enseignement communal secondaire (CECS) de Couillet, elle est entrée dans la dernière ligne droite. Là aussi, un pavillon en location n’aura bientôt plus aucune utilité, il est appelé à disparaître. À Montigny Neuville, enfin, ainsi qu’aux académies des Beaux-Arts de Charleroi et de Musique de Gosselies, des projets de construction sont portés par la Ville. "Les préfabriqués existants pourront ainsi être remplacés là aussi.", conclut l’échevine de l’Enseignement.