Charleroi : une nocturne au Vecteur pour le fermeture de la librairie éphémère du festival Livresse

La librairie, qui se tient dans la salle V2, sur le trottoir d’en face du Vecteur, à la rue de Marcinelle, ouvre à 14 heures. L’accès est évidemment gratuit et, surtout, pour cette ultime journée, une réduction de 10% sera appliquée sur le prix de tous les ouvrages en vente. Le bar ouvrira, lui, à 18 heures, signal du lancement de cette nocturne exceptionnelle. Sur le coup de 19 heures, dans la bibliothèque Le Rayon, à l’étage du Vecteur, l’auteur Samuel Bury présentera son dernier roman en date, Mille neuf cent soixante-quatre et demi. Enfin, dès 20 heures, le duo musical Secte, mené par Grégory Duby et David C, jouera son répertoire hard-folk, à la croisée des Doors, de Popol Vuh et d’ambiances à la fois sahariennes et bruxelloises.