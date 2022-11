Peines définitives pour les crimes de Goutroux

Les faits dont ils sont reconnus coupables sont particulièrement crapuleux. Le 25 avril 2017, le duo s’en est pris à une couple de personnes âgées, Michel Masuy et son épouse Nicole Paternoster, résidant rue des Pêchers, à Goutroux (Charleroi) pour les dévaliser de pied en cap. Les deux hommes sont entrés dans la maison, sous un prétexte. Marin a reconnu qu’il était armé d’un pistolet factice mais il a juré tout au long du procès qu’il n’avait eu aucune intention violente, avouant au passage qu’il avait repéré la maison des victimes en commettant un vol, quelques jours plus tôt, dans une autre habitation de la même rue. Selon Marin, c’est Balan qui a frappé et violenté la vieille dame qui lui aurait juré qu’il allait prendre ses responsabilités et assumer sa culpabilité.

Mais, après avoir nié toute culpabilité pendant 5 ans malgré ses empreintes ADN prélevées dans la demeure de la rue des Pêchers, à Goutroux, et malgré les accusations de Marin, Balan va craquer au cours du procès. Il va reconnaître sa participation aux faits mais va renverser les accusations les plus graves contre son co-accusé. Il dira: "J’ai menti pendant 5 ans et je m’excuse. Quand nous sommes arrivés, Marin et moi, c’est lui qui a frappé à la porte. Mme Paternoster a ouvert et, immédiatement, Marin l’a frappée. Elle s’est retrouvée à terre. Je suis monté, il y avait une chambre à l’étage et j’ai cassé une armoire. Ensuite, j’ai entendu un homme crier. Je suis descendu et je l’ai frappé. Je demande pardon à la famille".

Les victimes ont été rouées de coups mortels, sous les yeux de leur petite-fille âgée de 3 ans. Nicole Paternoster est décédée le 5 août 2017 et Michel Masuy, le 18 octobre 2018. Selon les experts, les causes des décès sont bel et bien la conséquence des violences endurées le jour des crimes.

Juges et jurés n’ont retenu aucune circonstance atténuante aux accusés et les ont condamnés au maximum de la peine, soit la réclusion criminelle à perpétuité. Avec l’arrêt de la Cour de cassation, ces peines sont définitives.