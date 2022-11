Pour l’administration communale de Charleroi, ce nouveau rythme scolaire est vu d’un bon œil d’un point de vue des économies d’énergie. Tant chez Julie Patte, échevine de l’Enseignement, que chez Xavier Desgain, échevin des Bâtiments, ce déplacement de congé est bénéfique. "Avec une semaine de congé en plus, nous faisons des économies d’énergie. Les vacances d’automne tombent quand on recommence à rallumer le chauffage. Nous ne le faisons donc pas fonctionner. Avec une centaine de bâtiments scolaires sur toute l’entité, cela représente un certain volume de gaz, de mazout et d’électricité. Pour ce qui est des vacances d’été, elles ont lieu à un moment où il n’y a pas besoin de chauffage en fin juin et fin août."

Au-delà des économies d’énergie réalisées grâce au nouveau calendrier scolaire, la Ville de Charleroi a déjà adopté des mesures afin de maîtriser les dépenses d’énergie. "En temps normal, quand un bâtiment n’est pas occupé pendant 48 heures, la température est fixée à 14 °C. Quand il y a quelqu’un, la température est fixée à 19 °C, sauf dans les salles de gym. Tout cela est possible grâce à un système de régulation de température commandable à distance. Quand il n’y en a pas, nous comptons sur les équipes pour réguler manuellement la température."

À côté de cela, il y a les grands travaux énergétiques réalisés dans certains bâtiments où l’isolation complète est revue.