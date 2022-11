Charleroi : les "initiatives citoyennes" passent sous le contrôle de la MPA

L’échevine de la Participation citoyenne, Julie Patte, le souligne: "J usqu’ici, cet appel à projets des initiatives citoyennes était géré par la Ville et toutes les procédures dépendaient donc du rythme administratif de la Ville, notamment l’attribution des budgets communaux. L’appel à projets ne correspondait donc jamais à l’année civile et chevauchait sans cesse les calendriers. Grâce à notre nouvelle MPA, Maison de la participation et des associations, cet appel à projets colle désormais beaucoup mieux au calendrier et il y aura beaucoup plus de souplesse, de réactivité et d’accompagnement".