Frédéric Lardenoey, vous enclenchez le turbo en ce dernier trimestre ?

Nous nous sommes adaptés au changement de rythme des vacances scolaires, avec des interruptions durant chaque séquence de congés. Après la pause de Toussaint, nos activités redémarrent. La reprise est marquée par l’organisation de notre deuxième business dating ce mardi. Nous y avons accueilli 50% de participants en plus que lors de la première édition. Ce jeudi 10 novembre en soirée, une sortie théâtre est prévue pour nos membres, à l’invitation de la Ruche, à Marcinelle, dont l’un des fondateurs, Thierry Piron, est administrateur chez nous. Il nous a suggéré de réfléchir à l’idée de monter une revue B4C, ce qui serait une première en Wallonie…

Ensuite, six autres rendez-vous suivront jusqu’à la mi-décembre, soit plus d’un en moyenne par semaine…

En effet ! Nous avons veillé à varier les horaires, les lieux, les thématiques pour la satisfaction d’un maximum de nos membres dont le nombre a augmenté en dépit du Covid-19. Une hausse de l’ordre de 10 à 15%. À l’agenda, il y a des petits déjeuners rencontres, des conférences-débats et des afterworks.

Quels seront les invités des prochaines conférences-débats ?

Le 22 novembre prochain en soirée, Paul Magnette nous fait le plaisir de fêter avec nous ses 10 ans de mayorat. Nous l’avions accueilli pour la première fois en mars 2012, quelques mois avant les élections communales. S’il est revenu nous parler de sécurité cinq ans plus tard, il lui a été demandé cette fois de livrer un bilan. Le 15 décembre, c’est l’administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises qui prendra la parole. Olivier De Wasseige évoquera les troubles de notre économie et des pistes de solutions. Ce sera à la faveur d’un walking diner au Bois du Cazier.

En décembre, vous rééditez le Christmas drink de 2021 ?

Oui, et cette fois dans des conditions sanitaires normalisées. Comme l’an dernier, un show des Dirty Monitors enflammera le passage de la Bourse en soirée. Un spectacle en primeur pour nos adhérents. Des espaces de Rive gauche seront privatisés pour B4C et un buffet sandwiches sera dressé au Novotel en clôture. Une animation musicale est aussi programmée.

Comment fonctionne votre tandem avec le président ?

Jean-Jacques Cloquet est très investi dans son rôle. On prend un réel plaisir à travailler ensemble et on s’appelle de nombreuses fois chaque jour pour échanger ! De par son aspect humain et son parcours, c’est vraiment très motivant et très enrichissant d’être challengé par lui et surtout d’apprendre à ses côtés.