Charleroi : la grève générale évidemment bien suivie, ce 9 novembre

Le front commun syndical carolo FGTB-CSC l’avait annoncé, la mobilisation était importante: cette grève générale a amené un blocage quasiment total des activités en ville et sur tout le territoire de Charleroi. Sur la place Verte, en cette matinée du mercredi 9 novembre, la symbolique était d’ailleurs particulièrement forte: vestes vertes et rouges, drapeaux et calicots prouvaient que l’appel avait été entendu. Les portes en verre du centre commercial Rive Gauche, elles, étaient fermées. Un cordon jaune, en travers, annonçait le menu de la journée: en grève.