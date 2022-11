Charleroi : grand débat de mi-mandat mis sur pied par le MOC

Avec un peu de retard en raison de la pandémie de Covid-19, cet exercice de démocratie va pouvoir avoir lieu. Après Fleurus, Beaumont, Fontaine-l’Évêque et Châtelet, c’est à Charleroi que le MOC va clôturer son cycle de rencontres citoyennes, avec la participation de ses associations constituantes que sont la Mutualité chrétienne, la CSC, Vie féminine, les JOC (Jeunes organisés et combatifs) et les Équipes populaires. "Nous avons invité les six partis démocratiques présents au conseil communal de Charleroi", poursuit Adeline Baudson, qui animera les échanges. À quelques jours du rendez-vous, elle ne déplore qu’une seule lettre morte: "Le MR n’a pas répondu à l’invitation. Nous lui avons pourtant envoyé trois mails."

Ils devraient donc être cinq partis politiques à être mis sur le gril ce lundi: le PS sera représenté par son président, le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette ; Écolo par Xavier Desgain ; C + par Éric Goffart ; le PTB par Pauline Boninsegna et DeFI par Jean-Noël Gillard. C’est autour de cinq thématiques que se concentreront les échanges: mobilité, santé avec accès aux personnes précarisées, logement, cohésion sociale et aînés.

"Nous allons donner à chaque participant un temps de parole de 3 minutes par thème, ce qui portera la durée du débat à environ 1 heure 20", explique la secrétaire régionale, qui précise, évidemment: "Ensuite, nous donnerons la parole à la salle pendant une demi-heure pour poser des questions." Entrée gratuite: débat à 19h à Notre Maison, boulevard Tirou.