Pèchon: 50 ans après, une première commémoration

Le progressif démantèlement de l’ancien charbonnage, arrivé à son paroxysme avec la demande de démolition, en 2019, de ses derniers et imposants témoins que sont les deux châssis à molette, a-t-il changé le cours des choses ? Toujours est-il que quelques mois auparavant, l’Association Culture du Pèchon à Couillet voit le jour. Objectif: commémorer la mort des seize victimes. Le Covid en décide autrement. Pas plus mal. Car l’année 2022 sera celle d’un double anniversaire: les 70 ans de la première catastrophe, les 50 ans de la seconde…

Hier, un demi-siècle exactement après la dernière tragédie, les familles des victimes, le comité de quartier, cinq amicales d’anciens mineurs et la Ville de Charleroi, représentée par les échevins Karim Chaïbaï et Babette Jandrain, ont – enfin – pu commémorer les toujours tristes événements, en présence des consuls d’Italie et de Turquie, de la Wallonie, des autorités religieuses, sur le site même du charbonnage dégagé de sa végétation. Une plaque, reprenant les noms des victimes, a été dévoilée, en hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour extraire l’or noir qui a fait la puissance industrielle de la région.

Commémoration et préservation indissociables

Un moment spécialement émouvant, malgré les années qui ont passé, lorsque deux anciens, Marcel Opilier, 92 ans, et Antonio Sestu, 88 ans, sont venus témoigner, casqués et en sarrau, de ces événements à jamais gravés dans leur mémoire. "Ce jour-là, je le maudis, dira le premier. Je les vois toujours… Qu’ils reposent en paix et qu’on ait de temps et temps une pensée pour eux." Pensée que les organisateurs associent définitivement au maintien des deux châssis à molette. "On entend commémorer dorénavant ces tragédies chaque année. Mais ce ne sera pas le cas si les deux témoins ne sont pas préservés", prévient Birsen Palta, vice-présidente de l’association.

Sans doute les habitants et défenseurs de ce patrimoine culturel et mémoriel peuvent-ils nourrir des espoirs fondés. Car depuis la menace de démolition souhaitée par la Wallonie – propriétaire du site – menace par la suite annihilée grâce au soutien de la Ville de Charleroi, la situation a continué à évoluer assez favorablement. Le site de quelque 7 hectares a été débarrassé de sa végétation envahissante – notamment la renouée du Japon -, et le périmètre des chevalements clôturé pour assurer la sécurité: c’est que des pièces métalliques se détachent de temps à autre…

La suite ? "Le but est de restaurer les chevalements", indique Dimitri Preud’homme, attaché SPW à l’inventaire des SAR (sites à réaménager). Qui précise qu’il a proposé à sa hiérarchie leur classement. "Mais c’est à la ministre De Bue d’en décider." Sans doute faudra-t-il, pour avancer sur ce plan, savoir ce qu’il adviendra de tout le site. Car la préservation des deux châssis risque de coûter cher. Si un expert sera bientôt désigné pour évaluer la situation et le coût du maintien, certains avancent la somme de 2 millions€. Somme qu’il conviendra de "compenser" par un projet pour l’ensemble du site, visant à le rendre "dynamique " et qui reste à définir, vraisemblablement via un partenariat avec le privé.