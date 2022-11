Charleroi: une camionnette dont l’incendie menaçait une habitation, les habitants secourus

Dans la nuit du lundi 7 novembre et du mardi 8 novembre 2022, vers minuit, les pompiers de Marcinelle ont été requis à Charleroi, rue de l’Acier, sous les ordres de l’adjudant Scieur et du sergent Georges. On signalait une camionnette en feu stationnée devant un magasin et un immeuble à appartement.