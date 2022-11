Charleroi: ivre, il se défoule sur une télévision

Sans la moindre difficulté, Jérémy reconnaît ses torts. Oui, il a forcé le passage et il s’est emporté sur le bien matériel. En cause ? Une dette impayée. “J’étais déjà allé chez lui à plusieurs reprises pour récupérer l’argent. Là, j’avais bu un verre et ça s’est mal passé. Quand il a ouvert la porte et qu’il m’a reconnu sous mon masque chirurgical, il m’a refermé la porte au nez”, explique le jeune homme.