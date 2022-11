Charleroi : tout à l'arrêt, ou fortement ralenti, pour la grève générale de ce mercredi 9 novembre

Pour les secteurs publics, la participation attendue est, elle aussi, à la hauteur des enjeux sociaux. Philippe Barbion (CGSP) résume: "Les retours qui nous reviennent de la base des travailleurs, c’est qu’il y aura une présence minimale dans les bureaux et les administrations. Ville, CPAS, Forem, AViQ, SNCB ou TEC, tout sera fortement au ralenti, si pas complètement à l’arrêt."

Du côté des grandes enseignes commerciales, le front commun syndical carolorégien confirme aussi une mobilisation sans faille: "Tous les supermarchés seront fermés, par des piquets s’il y a besoin, entame Rudy Pirquet. Une attention particulière sera accordée aux centres commerciaux, tels que Rive gauche, City Nord, Bellefleur ou Cora Châtelineau, pour ne citer que ceux-là. L’objectif, c’est bel et bien l’activité zéro."

C’est Ivan Del Percio (MWB-FGTB) et Carlo Briscolini (FGTB) qui évoquent ce qui attend les grandes industries: "Sidérurgie, aéronautique, verre, chimie ; non seulement le mouvement va être largement suivi, mais des piquets de grève seront également assurés. Pour ce qui est du secteur de la construction, nous passerons de chantier en chantier, avec un premier blocage des sites de production de béton prévu très tôt, ce mercredi matin. Les ETA seront également en blocage et pour les entreprises de gardiennage, de nettoyage et de titres-services, les travailleurs et travailleuses grévistes seront mobiles et renforceront les piquets selon les besoins et les horaires."

Reste à se pencher sur le secteur non marchand: "Un pan d’activités vaste et varié mais qui, dans l’ensemble, est en plein cœur de la crise depuis le début de la pandémie de Covid, rappelle Isabelle Wanschoor. Le processus, ici, c’est de se mettre en service minimum mais il y a déjà trop de maisons de repos, d’hôpitaux, de lieux de culture, qui sont en service minimum, même en temps normal." Pour les hôpitaux, plus précisément, les sites de l’ISPPC et la clinique Notre-Dame de Grâce annoncent aucune consultation ni aucune opération, ce 9 novembre. Pour les sites du GHDC, "Nous savons malheureusement que le personnel craint des représailles internes, en cas de grève : c’est très inquiétant." Au niveau de l’enseignement, enfin, le constat s’impose de lui-même: "L’enseignement est en lutte depuis cette rentrée sur des points qui lui sont propres. Il ne fait aucun doute que la mobilisation sera importante dans les écoles, ce mercredi", conclut le front commun syndical.