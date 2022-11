Charleroi: le bâtiment Haut Ring réinvente la flexibilité

"Dans cette nouvelle organisation, plus aucun de nos agents ne dispose d’une place attitrée, sauf deux collaborateurs porteurs de handicaps dont les postes ont été adaptés", explique Claude Frederickx, à la tête de la direction Aides publiques et incitants financiers. C’en est fini du même bureau que l’on occupe de 9 à 17 h, du vendredi au samedi, et que l’on agrémente de photos de famille. Ce bureau encombré de dossiers et où s’accumulent les post-it. La pandémie de Covid-19 et les changements qu’elle a imposés ont fait vaciller le modèle, devenu obsolète. "Nous sommes passés à une flexibilité qui intègre le télétravail comme composante de l’organisation."

Le personnel associé

Pour le bâtiment "Haut Ring", c’est la mise en œuvre du concept "clean desk" qui a présidé au réaménagement. Elle marque la concrétisation d’une réflexion amorcée avant la crise sanitaire sur l’amélioration des conditions de travail et leur adaptation à l’évolution des besoins. "Nous y avons associé les membres de notre personnel. Chacun a ainsi été questionné sur ses attentes de base", poursuit Claude Frederickx. Ces attentes ont été intégrées dans le projet immobilier porté par le groupe Moury, et réalisé par sa filiale Bemat avec le concours du bureau d’études de l’intercommunale Igretec.

L’immeuble Haut Ring entre en rupture totale avec les habitudes et règles de travail les plus répandues. Il n’y a plus d’horaire fixe ni de bureau attribué. Entre 7 h 30 et 19 h, du lundi au samedi, chacun s’installe où il veut, occupe l’espace le plus approprié à ses tâches du moment: une salle de réunion hybride pour une visioconférence avec la moitié des participants en présentiel et l’autre à domicile, un espace feutré isolé du bruit, un espace de coworking, le tout dans des environnements plus ou moins digitalisés. Des cloisons amovibles et parois de verre sablé délimitent les espaces. Au rez-de-chaussée, une grande salle de réunion complète le dispositif.

La durabilité des matériaux et des techniques était une autre exigence du Forem, rappelle son porte-parole Thierry Ney. Le résultat est désormais visible. Le fonctionnement sera évalué de manière régulière.

Un chantier exemplaire, qui a traversé les crises

Polyvalence, modularité, flexibilité: ce sont les éléments qui ont guidé le travail des architectes, ingénieurs et techniciens du bureau d’études d’Igretec. Avec l’immobilière liégeoise Moury qui a acquis le bâtiment, il a été décidé de conserver la structure principale et d’en évider l’intérieur pour la reconfigurer.

Comme l’explique Nicolas Spezi, en charge du chantier pour l’entreprise générale Bemat, chaque plateau a été ainsi réaménagé de manière indépendante des autres avec adaptabilité aux besoins des utilisateurs grâce à la présence de cloisons amovibles. Le parti a été pris d’exploiter l’orientation plein Est de la façade très largement vitrée.

Une attention particulière s’est portée sur les performances énergétiques. Dans ce cadre, un nouveau mur-rideau a été installé et la toiture a été équipée de panneaux photovoltaïques. Pour le chauffage et la ventilation, le groupe Moury a opté pour un système par le plafond, alimenté par des chaudières à condensation au gaz et une nouvelle clim. Bien isolé du bruit extérieur par des fenêtres à triple vitrage, l’immeuble a bénéficié de remises aux normes et d’une modernisation complète de son installation électrique. En sous-sol deux niveaux de parking offrent 31 places, dont certaines équipées de bornes de recharge électrique. Un local de micromobilité a également été créé pour les vélos et les trottinettes.

Dans le building, tout a été rénové de fond en comble. Bemat a bénéficié de l’appui de spécialistes en techniques spéciales comme VMA Druart et les entreprises Mignone. "Nous sommes même allés au-delà des prescriptions initiales", poursuit Nicolas Spezi.

Ouvert pendant la crise du Covid-19, le chantier a traversé les crises: la guerre d’Ukraine a fortement affecté les prix des matériaux, avec une flambée des coûts à la clé. "Mais nous avons respecté les délais et livré un outil performant au Forem."