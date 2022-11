Elle aura lieu ce 11 novembre, dès 21 heures, au Rockerill, rue de la Providence, à Marchienne-au-Pont. Pour rappel, les REV Parties, ce sont ces concerts organisés en partenariat par le Rockerill, l’Eden et le Vecteur, opérateurs à l’ADN proche qui, par ces concerts, entrecroisent les lieux et les artistes, amenant des musiciens plus locaux à jouer avec des talents internationaux.

Cette fois, l’ambiance sera surtout garage et post-rock, avec des prestations des Belges de Pothamus et de Wyatt E. et des Français de We Hate You Please Die. PAF: 10€ en prévente, via les sites des trois partenaires.