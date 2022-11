Pays de Charleroi : le plan d'Igretec pour déployer des bornes de recharge électrique

Sur le territoire, les bâtiments d’accueil d’Igretec sont au nombre de 17: cela va du building Soleo et de l’espace Trésignies dans l’intra-ring aux incubateurs Biotech de l’aéropôle en passant par les halls relais des parcs d’activités Airport I et II de Jumet. Il est prévu d’y installer 110 points de ravitaillement semi-rapide, d’une puissance de 11 kw. Ces bornes seront en accès public, les usagers pourront s’y brancher à l’aide d’une carte.

Chargé des projets de développement durable et du patrimoine immobilier, Dimitri Dubuisson indique que le marché d’installation vient d’être attribué. La notification à l’adjudicataire a été envoyée cette semaine. La mise en œuvre ne traînera pas: le cahier de charge impose en effet de placer les bornes avant le 31 mars 2023.

À Charleroi, les bornes seront hors voirie

Sur l’espace public communal, Igretec est appelée également à jouer un rôle de premier plan. Pour mémoire, la Wallonie avait chargé en 2021 les agences de développement territorial d’une mission de facilitation et d’accompagnement des communes pour le déploiement d’un réseau de points de ravitaillement électrique. L’ambition est d’installer au sud du pays mille bornes en 2023 et mille autres l’année suivante. Concrètement, des cartographies indicatives d’implantations sont en cours de réalisation, en tenant compte des densités de population et fréquentations. Ces cadastres prospectifs doivent être croisés avec les disponibilités d’accès au réseau de distribution d’électricité.

À Charleroi, l’échevin en charge de la Transition, Xavier Desgain, finalise une note stratégique qu’il soumettra prochainement au collège communal pour approbation. "Dans l’intra-ring urbain, l’option a été prise de privilégier l’installation de bornes dans des parkings en ouvrage, soit hors voirie: à la ville-haute, ce sera notamment dans le futur parking Roullier en cours d’aménagement. Et vraisemblablement aussi dans le futur parking des Expos.", indique-t-il. En voirie, rien n’est prévu à ce stade. Les travaux de rénovation urbaine de Charleroi District n’ont pas été adaptés.