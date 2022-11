Charleroi : une expo sur les "Zoos humains" au coeur de Rive Gauche

Pendant cinq siècles, les zoos humains ont attiré les foules, et contribué à la naissance de préjugés. À l’initiative d’une quinzaine de partenaires locaux comme le Mouvement Ouvrier Chrétien de Charleroi-Thuin, Vie Féminine, le centre régional d’Intégration de Charleroi, Cocad, I See You, la Maison du Conte de Charleroi, la CSC, etc., l’exposition créée à l’initiative de la Fondation Thuram et de l’ACHAD invite à un parcours thématique et chronologique sur les sentiers d’une histoire peu glorieuse, qui a cherché à tracer en opposant des cultures et des peuples une frontière et une hiérarchie entre les prétendus "civilisés" et les prétendus "sauvages". Une histoire encore récente puisque le dernier zoo humain accueilli en Belgique l’a été en 1958 à la faveur de l’expo universelle.

On ne naît pas raciste, on le devient: de génération en génération, un conditionnement a été organisé pour se voir comme blanc ou noir, maghrébin ou asiatique. Des visites guidées gratuites sont possibles pour remonter le temps et interroger le présent. La vocation éducative de l’expo permet de mesurer à quel point encore aujourd’hui, la domination perdure dans le rapport à l’autre, sous de multiples formes. Du lundi au samedi, deux tours guidés sont planifiés, en matinée et l’après-midi: si c’est idéalement de 10h à midi et de 13 à 15 h, ces durées et les horaires peuvent être modulées selon la convenance des groupes. Accessible de 10 à 19 h, l’installation " Zoos Humains, l’invention du sauvage " est complétée par deux conférences qui seront données de 18 à 20h à la brasserie de Notre Maison au boulevard Tirou: " Peau noire, médias blancs " le 10 novembre, animée par Dja Mambu et Marcelle Kom et " Femmes et colonisations " le 17 novembre, avec le collectif SuSu, Georgine Dibua et Aïda Yanci. Accueil de groupes scolaires à la demande. Infos et réservations auprès de Pauline Legros par mail pauline.legros@viefeminine.be ou par téléphone au 0474/98 29 24.