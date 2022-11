Charleroi: Paul Magnette superster de "Comme un lundi da"

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept, sachez que les compères passent l’actualité locale, régionale, mais aussi internationale, à la moulinette. Ils ne s’interdisent rien – c’est le principe – et embarquent le public dans les délires de leur écriture ciselée et leurs élucubrations.

À quelle sauce mangeront-ils Paul Magnette ? Ils auraient déjà dû se le faire depuis longtemps, car un carton lui avait été envoyé pour la veille du premier confinement de mars 2020. Forcément annulé, ce rendez-vous d’anthologie l’a été à nouveau un an plus tard sous la contrainte du Covid. La troisième fois devrait être la bonne.

Attention, la jauge de spectateurs est limitée: pour partager ce tête-à-tête polisson et extravagant avec le bourgmestre et auteur de La Vie large, réservez rapidement vos places, les dernières sont à saisir. Infos et réservations au 0470/072 249 (entrée: 15 €).