Charleroi: les matchs des Diables rouges retransmis au Dôme

On s’en souvient: pour la phase finale de la compétition en 2014 au Brésil, la commune avait offert la retransmission des matches sur la place du Manège. Au total, 5 000 personnes en avaient profité. Quatre ans plus tard, alors que la Russie organisait la coupe du monde, l’animation s’était déplacée à la Ville Basse, place de la Digue, où un écran géant avait été monté. "En 2022, nous avons décidé de faire l’impasse et de passer la main au secteur privé, indique l’échevin des Sports. D’une part, le mondial se dispute à une période où les températures chutent. En cette saison, nous ne pouvons pas envisager un dispositif en plein air identique à celui de l’été. Rester en place au froid pendant près de 2 heures, ça n’aurait pas de sens. Ensuite, certains matches sont programmés en journée, pendant les horaires de travail." Enfin, bien sûr, et on l’imagine, il y a des raisons éthiques. Mais à ce stade, elles ne sont pas encore clairement exprimées par le collège communal. Le bourgmestre Paul Magnette devrait le faire avant le coup d’envoi de l’événement. "Pour nos établissements horeca, ici à Charleroi, il y a donc une opportunité à saisir même si cela représente un risque. Nous laissons au privé l’initiative d’organiser des retransmissions." Un message bien reçu par Jean-Marc Van Bever qui conçoit et installe des écrans géants. Après avoir étudié la faisabilité d’installer un village du mondial sur le site de Caterpillar, le Carolo a contacté le Dôme pour lui soumettre son projet d’y diffuser les rencontres des Diables. Un protocole d’accord est en voie de finalisation pour une jauge de 4 000 à 5 000 spectateurs. Il faut en effet se mettre en capacité d’accueillir le public dans de bonnes conditions. Sécurité, stationnement, mobilité, encadrement: chaque poste fait l’objet de contraintes spécifiques. Pour un tel événement, la présence de stewards brevetés UEFA est requise. Il faut aussi mobiliser du parking en dehors de la zone (qui n’en a pas assez) et assurer le transport des spectateurs.

Si le projet se concrétise, au minimum quatre matches des Diables seront retransmis: "Ceux de poule (mercredi 23 novembre à 20 h, dimanche 27 à 14h et jeudi 1er décembre à 16 h) ainsi que de huitième finale", indique Jean-Marc Van Bever. Ensuite, cela dépendra de la suite du parcours de l’équipe nationale.

"Les entrées à l’événement seront au prix démocratique de 5 € par adulte (gratuit pour les enfants), incluant une boisson. Nous proposerons des repas sur place à 400 VIP." D’anciens Diables ont confirmé leur participation. Un dispositif flexible d’écran LED géant sera utilisé de manière à permettre une continuité d’exploitation du lieu et l’organisation des matches du Spirou Basket.