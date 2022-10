Centre culturel de Mont-sur-Marchienne: grogne après l'annonce de la fermeture

Selon eux, il n’a pas été tenu compte du calendrier des opérateurs locaux. "Et ce sont nos comédiens, techniciens et spectateurs qui en vont en payer le prix fort. Car aucune solution de remplacement ne nous a été proposée, nous devons nous débrouiller pour trouver des alternatives !" L’échevin en charge des Bâtiments Xavier Desgain l’admet: depuis le début de la mandature (et c’était déjà comme ça sous les précédentes), la Ville s’empêtre dans les urgences. "Notre nouveau directeur des bâtiments travaille à un apaisement, pour ne pas devoir sans cesse travailler le nez sur le guidon. Mais quand des menaces sur la sécurité publique sont constatées par les pompiers, nous avons le devoir et l’obligation de régulariser ce qui ne peut attendre, et c’est ce que nous allons faire ici en installant des portes coupe-feu. Certains travaux moins pressants interviendront plus tard dans le cadre de la rénovation lourde du centre culturel, qui devrait débuter en juin ou en septembre."

Pour ce qui relève de l’occupation des infrastructures communales, la gestion est du ressort d’une cellule placée sous la direction du bourgmestre. Selon Desgain, c’est à elle qu’il incombe de proposer des alternatives aux utilisateurs. Il faut le rappeler: le théâtre amateur et dialectal draine un large public. "Par saison, nous totalisons près de 3 000 entrées au travers de 8 à 10 représentations", confie la metteuse en scène du cercle de théâtre wallon de Mont-sur-Marchienne. "Nous exerçons notre activité de manière bénévole, par passion. Nous souhaiterions un minimum de respect pour cela, et un peu plus de considération de la part de nos autorités communales."