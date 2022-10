Charleroi: une station de recharge pour vélos et trottinettes

"Après le confinement, nous avons constaté qu’un nombre croissant de nos collègues utilisaient une trottinette électrique ou un vélo motorisé pour venir travailler, du moins pour entrer dans la ville ou effectuer les derniers kilomètres, observe le directeur général Renaud Moens. Nous avons donc recherché une solution de parking attractive et adaptée à la micromobilité."

Un marché public a été élaboré: c’est la start-up namuroise eDock qui l’a emporté. Avec l’aide de l’accélérateur de projets de l’A6K, à Charleroi, cette PME innovante a en effet conçu une station de recharge multimodale qui accepte aussi bien les vélos que les trottinettes, quel que soit le type de câble. Un cadenas électronique permet de sécuriser le stationnement, ce qui lève les craintes liées aux risques de vol. En complément, une application mobile peut être activée: elle permet de réserver, verrouiller ou déverrouiller un emplacement.

Après 48 heures, le système actif chez Soleo est déjà utilisé à 85% de sa capacité, cinq des six places sont occupées. "Nous allons voir comment ce chiffre va évoluer dans les semaines et mois à venir."

À terme, Igretec réfléchit à la construction d’une infrastructure de recharge plus importante dans le parking du bâtiment, afin de proposer le service aux clients et visiteurs de l’intercommunale et de l’agence Ethias. "Nous allons également proposer une flotte partagée de vélos électriques aux membres de notre personnel, annonce Renaud Moens. C’est un service que nous souhaitons proposer dès l’an prochain pour les déplacements au sein de l’intra-ring. Nous y coordonnons ou surveillons la sécurité d’une série de gros chantiers. Pour nos équipes, le vélo électrique constitue donc un moyen rapide et efficace d’effectuer le trajet. Nous ne voulons pas nous en priver."