Charleroi: les premiers futurs ingénieurs civils formés sur l'UCampus

À Charleroi, l’UMons et l’ULB proposent depuis 2018 une offre conjointe d’enseignement, mais leur ancrage dans la première ville de Wallonie est bien antérieur. Pour l’Université de Mons, cela remonte à 1978, au travers de cours en horaire décalé et de jour, notamment en sciences de gestion et sciences de l’ingénieur. L’ULB est arrivée en 1994 avec son Institut européen en management public, l’Inemap, puis en 1999 sur le site de l’Aéropôle où s’ouvrait l’IBMM, l’Institut de biologie moléculaire et de médecine.

Outre le développement des formations initiales (bacheliers et masters), les deux universités se sont impliquées socialement et culturellement en bord de Sambre au travers de projets comme l’Université des enfants, des cycles de conférences, la diffusion de la culture scientifique sans oublier la formation continue…

À Charleroi, l’enseignement universitaire est soutenu par un accompagnement individuel aux apprentissages, incluant tests de prérequis, remédiations ciblées, examens blancs, divers ateliers et blocus assistés. La volonté est d’attirer davantage de jeunes Carolos. Car même si les courbes perdent de l’amplitude, le taux de diplomation de l’enseignement supérieur et universitaire à Charleroi continue à accuser un retard sur le reste de la Wallonie. L’objectif, c’est de le remettre dans la moyenne, voire le tirer vers le haut.

Sur le site de l’UT à Charleroi ville haute, le visage du futur campus des Sciences, des Arts et des Métiers (Ucampus de Charleroi) commence à se dessiner. Le calendrier d’exécution de ses principaux éléments est dans les clous, selon le coordinateur du Centre Universitaire Zenobe Gramme (CUZG) Julien Dugauquier. Il s’agit de la rénovation conjointe du bâtiment Gramme (appelé à devenir le cœur de l’Ucampus de Charleroi), du bâtiment Solvay et de ses laboratoires (en cours de finalisation) et enfin de la maçonnerie (un hangar datant de l’exposition universelle de 1911 promis à l’accueil de classes et de salles de réunion, d’un auditoire de 250 places et d’un espace polyvalent). La pièce maitresse de cet ambitieux chantier, c’est le Gramme: classé comme monument au Patrimoine wallon en 2004, il totalise 18 300 mètres carrés de superficie. Le remplacement de la grande majorité des châssis se poursuit. Il doit héberger le futur Centre d’excellence en efficacité energétique et en développement durable (C3E2D) qui associe l’UMons à l’ULB

Le projet de sa transformation est porté par plusieurs partenaires: la province du Hainaut, l’ULB, l’UMONS et l’Université ouverte de la Fédération Wallonie Bruxelles associée à la Ville de Charleroi. Avec l’appui des fonds européens Feder, elles investissent 50 millions dans la création de l’Ucampus que fréquenteront à terme une dizaine de milliers d’étudiants.

Si les travaux ne connaissent pas de retard, l’inauguration du CUZG pourrait être maintenue pour septembre prochain. C’est et cela reste à ce stade l’objectif, afin de pouvoir organiser sur le site la rentrée académique de 2023, indique Julien Dugauquier. La crise énergétique et la guerre d’Ukraine n’ont pas manqué d’accroître les coûts: "On est sur une augmentation de l’ordre de 30%, cela au travers de la mise en œuvre de clauses de révision légales des marchés. Ce sont toutefois les pouvoirs subsidiant qui vont se répartir la facture, à hauteur de leurs engagements de départ." Selon le directeur du CUZG, un arrêt du chantier n’est pas envisageable. Une mise en pause non plus, vu les échéances liées au programme Feder. "Nous allons néanmoins rechercher des économies".