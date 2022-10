Prévenir et éduquer pour combattre les incivilités

Comme le lui indique l’échevin en charge de la Propreté, Mahmut Dogru, le comité pilotage incivilités a fait le choix d’une méthodologie centrée sur la prévention, combinée à de l’encadrement citoyen. Avec, dans un second temps une phase de suivi et de sanction des infractions.

Testée dans trois quartiers, l’expérience se poursuit dans trois autres avec des résultats que l’échevin juge plutôt convaincants: choix d’un périmètre avec relevé de tous les manquements au règlement général de police et en particulier des dépôts anticipés (article 148) ; distribution en toutes boîtes d’un courrier de rappel des dispositions légales en matière de collecte des immondices ; passage d’agents constatateurs et courrier de mise en garde aux récalcitrants ; élaboration de PV et d’amendes administratives si l’infraction persiste.

À Roux Mouquets, Montignies-sur-Sambre Neuville et Charleroi Dourlet, la méthodologie a été mise en place. Lors du premier relevé, les services communaux ont constaté respectivement 21, 17 et 15 infractions, un nombre tombé à 8, 4 et zéro dépôt de poubelle anticipé après le rappel des règles à respecter, ce qui prouve que les comportements changent quand les citoyens sont bien informés. Le suivi est en cours dans les trois zones. À ce jour, aucun PV n’y a encore été établi. Trois autres périmètres font l’objet d’une action identique, selon l’échevin, à Marcinelle, Marchienne et Charleroi. Les opérations sont en cours.

Mahmut Dogru rappelle que l’identification des auteurs n’est pas toujours aisée: il faut en effet opérer des fouilles dans les sacs à la recherche d’éléments probants. En 2021, seuls cinq dossiers ont donné lieu à l’envoi d’une amende administrative sur base d’infractions à l’article 148.