Parc Legoland à Charleroi : le PTB dénonce un manque de clarté

On le sait: le groupe Merlin et des représentants de la Wallonie et de l’État belge ont signé le mois dernier un accord de principe. Mais en commission finances du parlement fédéral, où le député PTB Roberto D’Amico lui demandait des précisions, le ministre Vincent Van Peteghem n’a pas apporté de réponse claire sur le rôle que la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI) va jouer dans ce dossier, à travers sa filiale immobilière SFPI Real Estate.

C’est aussi la bouteille à encre sur les clauses de sortie de l’accord conclu. Selon le ministre, "le dossier est au stade d’analyse par l’équipe de la SFPI Real Estate. Si le projet-cadre avec la mission et la stratégie de la holding, son conseil d’administration n’a pas encore eu l’occasion de prendre une décision, ajoute-t-il. Quant aux conditions dans lesquelles la multinationale pourrait se rétracter, ce dossier étant au stade de l’analyse, ce point n’a pas encore été traité."

Pour le PTB, la plus grande transparence s’impose. "Le projet concerne l’ancien site de Caterpillar, nous nous réjouissons des promesses d’emploi qu’il porte pour la région. Mais Charleroi a besoin de tout sauf d’une nouvelle aventure financière. Nous réaborderons donc certainement ce point en commission pour lever les zones d’ombre." C’est dit.