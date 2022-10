La grève au TEC paralyse Tibi

Leur but : sensibiliser les travailleurs de Tibi et les encourager à faire grève avec eux. "Le personnel des transports en commun de Charleroi est en grève depuis jeudi dernier en raison notamment de l’augmentation des prix de l’énergie et de la difficulté de payer les factures d’énergie. Ils étaient présents sur le site de Tibi pour demander le soutien des travailleurs de l’intercommunale. Les agents de Tibi ont indiqué aux grévistes qu’ils comprenaient les raisons de leur action, à savoir les difficultés liées aux coûts de l’énergie. De ce fait, la direction de Tibi a proposé qu’une délégation de 10 ou 15 membres de son personnel accompagne les grévistes afin que les camions puissent quand même sortir. Mais le personnel de Tibi préférait que ce soit" tout le monde ou personne "pour ne pas déforcer les équipes. Un vote a donc eu lieu au sein du personnel de l’intercommunale pour décider si oui ou non ils suivaient le mouvement du personnel des TEC et des citoyens", nous explique-t-on du côté de Tibi.