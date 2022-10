Explosion du coût d’exploitation des véhicules « verts » de la Ville

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le bourgmestre Paul Magnette répond au conseiller Maxime Felon (PS) que le coût de la facture des véhicules CNG a quadruplé en un peu plus d’un an: elle était de 401,80 € en avril 2021 pour 792,5 € en décembre dernier. Elle est à présent de près de 1 650 €. On comprend que cette solution n’est plus du tout pertinente dans ces conditions sur le plan économique. Elle ne l’est plus non plus d’un point de vue environnemental: quoique moins polluant que l’essence ou le diesel, le CNG n’en reste pas moins un carburant fossile avec des émissions de CO2 dans l’atmosphère.

C’est en 2019 que la Ville a fait le choix de cette technologie pour réduire l’empreinte carbone de sa flotte. Sur cet exercice-là, ainsi que les deux suivants, en 2020 et 2021, Charleroi a acquis 29 modèles: 11 VW Caddy et 18 Seat Ibiza. Un choix que l’évolution du marché rend d’autant moins pertinent que les objectifs climatiques imposent la décarbonation du transport, et donc le recours quasi obligatoire à des véhicules électriques ou hybrides.

Une réflexion a été entamée pour revoir la politique de verdissement de la flotte, indique le bourgmestre. Selon lui, la volatilité actuelle des prix impose la prudence et l’agilité.