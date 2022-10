Tout récemment encore, il y a un mois, Habib comparaissait devant la justice après avoir formé opposition à une condamnation à 30 mois de prison pour sept préventions, dont cinq vols de GSM ou de portefeuille commis sur la voie publique. En état de récidive légale, Habib a notamment déjà été condamné pour vols, recels.

Ici, c’est pour une tentative de meurtre et le port d’un couteau qu’il s’est présenté devant la justice carolo ce mercredi matin. Le 6 mai dernier, boulevard Gustave Roullier à Charleroi, Rebli est victime d’un coup de couteau dans le bas de son dos. Quelques instants avant, ce dernier venait de séparer une bagarre impliquant quatre personnes, dont Habib et son frère (lui aussi bien connu de la justice). "La scène a eu lieu en deux phases. La bagarre qui a eu lieu rue Neuve et après, la victime qui prétend que mon client a couru après elle pour lui asséner le coup de couteau boulevard Roullier", précise Me Glorieux, à la défense.

Intention d’homicide ou non ?

Dans ce type de dossiers, il est fréquemment question de déterminer si le prévenu, l’auteur de l’agression, était animé ou non d’une intention d’homicide. Dans le cas d’Habib, l’intention d’homicide était bien présente, considère le substitut Signor. "Vu l’arme utilisée et notamment la grosse lame du couteau, et sans oublier la localisation de la blessure lorsque la victime était en train de fuir, il y a bien une intention d’homicide." Six ans de prison sont requis contre le jeune père de famille.

À la défense, c’est un acquittement qui est plaidé. Oui, Habib avait bien un couteau en main "pour jouer avec un ami ", expose le prévenu, mais il n’est pas l’auteur du coup de couteau. La victime, en conflit avec Habib, avait là tout le loisir d’accuser et d’enfoncer son rival avec un mensonge. Si jamais le coup de couteau est attribué à Habib, l’avocate insiste sur l’absence d’intention d’homicide. "S’il avait l’intention de tuer, il avait tout le loisir de le faire puisque la victime venait de chuter et se trouvait à terre. Il aurait fait mieux que ça et aurait frappé ailleurs, si c’était le cas."

Jugement dans deux semaines.